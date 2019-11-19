«Российский спорт скорее жив, чем мертв. Мы видели успехи гимнастов на последнем чемпионате мира, мы видим, что выросло целое поколение спортсменов, которые уже никак не связаны с СССР, и о наследии старого советского фундамента говорить не приходится. Есть у нас замечательная молодежь в самых разных видах. И мы по-прежнему в числе ведущих мировых держав», — отметил комментатор.

По словам Губерниева, Мария Ласицкене в настоящее время «лучшая спортсменка, может быть, даже всей России».

Он добавил, что готов к «нейтральным статусам» и «дисквалификациям» страны. Телеведущий обратил внимание на то, что России пора научиться решать вопросы, как американцы. А пока «нужно со всем соглашаться».

«Нужно быть по-настоящему большой, экономически развитой прежде всего, и сильной страной. Надо развивать образование, здравоохранение, спортивную медицину — если говорить конкретно о спорте. Нужно укреплять экономические мускулы. Если американцы могут решать вопросы со своими спортсменами, то молодцы. Толку-то возмущаться? Это все в пользу бедных. Америка тянет к нам щупальца, так давайте и мы тоже будем такими же мощными и тянуть щупальца в ее сторону», — пояснил Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что не уверен в положительном для России решении вопроса о допинге.

«Будет либо плохо, либо очень плохо», — сказал он.

Дмитрий Губерниев также поделился мнением, что российскую сборную могут дисквалифицировать полностью.

«У меня есть такие ощущения. Если я ошибусь, буду самым счастливым человеком», — заявил телеведущий.