  • «Российский спорт скорее жив, чем мертв». Губерниев — о спортивной ситуации в стране

    19 ноября 2019, 17:56

    Ольга Ситникова

    Российский телеведущий и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о спорте в России и оценил шансы на участие сборной страны в Олимпиаде-2020, сообщило РИА ФАН.

    «Российский спорт скорее жив, чем мертв. Мы видели успехи гимнастов на последнем чемпионате мира, мы видим, что выросло целое поколение спортсменов, которые уже никак не связаны с СССР, и о наследии старого советского фундамента говорить не приходится. Есть у нас замечательная молодежь в самых разных видах. И мы по-прежнему в числе ведущих мировых держав», — отметил комментатор.

    По словам Губерниева, Мария Ласицкене в настоящее время «лучшая спортсменка, может быть, даже всей России».

    Он добавил, что готов к «нейтральным статусам» и «дисквалификациям» страны. Телеведущий обратил внимание на то, что России пора научиться решать вопросы, как американцы. А пока «нужно со всем соглашаться».

    «Нужно быть по-настоящему большой, экономически развитой прежде всего, и сильной страной. Надо развивать образование, здравоохранение, спортивную медицину — если говорить конкретно о спорте. Нужно укреплять экономические мускулы. Если американцы могут решать вопросы со своими спортсменами, то молодцы. Толку-то возмущаться? Это все в пользу бедных. Америка тянет к нам щупальца, так давайте и мы тоже будем такими же мощными и тянуть щупальца в ее сторону», — пояснил Губерниев.

    Комментатор подчеркнул, что не уверен в положительном для России решении вопроса о допинге.

    «Будет либо плохо, либо очень плохо», — сказал он.

    Дмитрий Губерниев также поделился мнением, что российскую сборную могут дисквалифицировать полностью.

    «У меня есть такие ощущения. Если я ошибусь, буду самым счастливым человеком», — заявил телеведущий.