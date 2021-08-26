Российский шпажист Кузюков завоевал золото на Паралимпиаде

Россиянин Александр Кузюков выиграл золото на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках в классе B. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Российский спортсмен в финальном матче обыграл бразильца Джоване Джуссоне со счетом 15:8. На третьем месте оказался Димитри Кутия из Великобритании.

Кроме того, 26 августа пловчиха Аделина Разетдинова принесла России бронзу. Она участвовала в соревновании на дистанции 100 метров брассом у женщин. Еще одна россиянка Елена Клячкина заняла седьмое место. Золото получила ирландка Эллен Кин, серебро — Софи Паско из Новой Зеландии.

По последним данным, команда России является третьей в медальном зачете. Российские спортсмены, которые выступают под нейтральным флагом, завоевали шесть золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых. На первом месте Великобритания (20), на втором — Китай (14).

Паралимпийские игры официально открылись 24 августа в Токио, на церемонии присутствовал император Японии Нарухито. Паралимпиада завершится 5 сентября.