28 марта 2023, 15:59
Российский пловец с переломом позвоночника Кочнев одержал несколько побед в Южной Америке
Пловец Виталий Кочнев, который имеет перелом позвоночника, смог одержать несколько побед в соревнованиях для здоровых спортсменов, которые проходили в Южной Америке. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Мужчина родился в Комсомольске-на-Амуре. В 1995 году он столкнулся с переломом позвоночника, после чего потерял возможность передвигаться без костылей. Однако это не помешало спортсмену заниматься и достигать новых высот.
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Пловец смог достичь звания мастера спорта, чемпиона России. А сейчас он покоряет чемпионаты Чили. Последняя его победа — первое место на чемпионате страны среди здоровых спортсменов.
«Сейчас в приоритете заплывы на большие дистанции, а также преодоление испытаний, которые могут войти в книгу рекордов Гиннесса», — признался Кочнев.
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