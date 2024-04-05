05 апреля 2024, 17:12
Российский пловец попросил аннулировать его нейтральный статус
Пловец Гирев отказался выступать на соревнованиях в нейтральном статусе
Пловец Иван Гирев обратился к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием аннулировать нейтральный статус, который он получил ранее. Об этом сообщило РИА «Новости».
Пресс-служба организации подтвердила, что федерация действительно получила от спортсмена соответствующий запрос.
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«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус», — указали в World Aquatics.
Ранее от нейтрального статуса отказались российские гимнасты. Они решили не выступать на Олимпийских играх в Париже без флага России и поэтому отстранились от участия в соревнованиях.
Мэр французской столицы Анн Идальго в интервью газете Le Monde призналась, что город не будет рад россиянам, которые решат участвовать в летних Олимпийских играх. Она также обратилась к украинцам и пообещала им, что атлетов с Украины в Париже встретят как героев.
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