Спорт 05 апреля 2024, 17:12 Российский пловец попросил аннулировать его нейтральный статус Пловец Гирев отказался выступать на соревнованиях в нейтральном статусе РИА «Новости»

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Пловец Иван Гирев обратился к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием аннулировать нейтральный статус, который он получил ранее. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пресс-служба организации подтвердила, что федерация действительно получила от спортсмена соответствующий запрос.

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«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус», — указали в World Aquatics.

Ранее от нейтрального статуса отказались российские гимнасты. Они решили не выступать на Олимпийских играх в Париже без флага России и поэтому отстранились от участия в соревнованиях.

Мэр французской столицы Анн Идальго в интервью газете Le Monde призналась, что город не будет рад россиянам, которые решат участвовать в летних Олимпийских играх. Она также обратилась к украинцам и пообещала им, что атлетов с Украины в Париже встретят как героев.