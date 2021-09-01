Российский пловец Калина стал пятикратным чемпионом Паралимпиады

Россиянин Андрей Калина получил золото на Паралимпийских играх в Токио в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он проплыл дистанцию за 2 минуты 14,9 секунды. На втором месте — Тимоти Ходж из Австралии, на третьем — Уго Дидье из Франции.

Это второе золото Калины на Паралимпийских играх в Токио. Ранее он стал первым на дистанции 100 метров брассом.

До этого спортсмен выступал за сборную Украины, теперь он стал пятикратным паралимпийским чемпионом.

Ранее 1 сентября российский легкоатлет Андрей Вдовин принес своей команде золото в беге на 400 метров на Паралимпиаде в Токио. Он пробежал дистанцию за 49,34 секунды и побил мировой рекорд, который сам же в ноябре 2019 года (50,45) и поставил. Серебро в этой дисциплине получил американец Ник Мэйхью (50,26), бронзу — россиянин Чермен Кобесов (50,44).

Сейчас активе сборной РФ 31 золотая, 20 серебряных и 36 бронзовых медалей Паралимпиады в Токио. Российская команда находится на втором месте в медальном зачете, сообщил телеканал «Матч ТВ».