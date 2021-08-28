Российский пловец Граничка завоевал золото на Паралимпиаде и побил мировой рекорд

Пловец Андрей Граничка принес сборной России золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен пришел к финишу первым на дистанции 100 метров брассом, показав рекордный результат, сообщил ТАСС.

Граничка финишировал за одну минуту 25,13 секунды, побив мировой рекорд, который ранее принадлежал испанцу Антони Понсе Бертрану — он пришел к финишу вторым, отстав от россиянина на 40 секунд. А бронза досталась китайцу Ли Цзюньшэну. А четвертым стал россиянин Юрий Лучкин.

Соревнования проходили между спортсменами в категории SB5. К ней относят паралимпийцев с низким ростом, а также серьезным поражением или потерей двух конечностей.

Граничка начал заниматься плаванием в севастопольском центре адаптивного спорта «Инваспорт».

В медальном зачете Паралимпиады команда Россия занимает третье место. В активе у сборной 13 золотых, семь серебряных и 18 бронзовых медалей. Ранее россиянин Роман Жданов также завоевал золото в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Он также побил мировой рекорд.