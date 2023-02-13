Спорт 13 февраля 2023, 23:46 Российский пловец Федькин установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров

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Российский пловец Алексей Федькин установил новый мировой рекорд в дисциплине «плаванье в классических ластах» на дистанции в 400 метров. Показателя в три минуты и 25,74 секунды он достиг на Кубке России по подводному спорту. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на издание ProOren.ru.

Спортсмен побил рекорд мира, Европы и России, который сам же установил ранее. На соревнованиях, которые проходили с 8 по 13 февраля в Саратове, молодой человек получил золотую медаль.

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Пловец в свои 20 лет достиг статуса заслуженного мастера спорта. В его арсенале четыре медали в дисциплине «плаванье в классических ластах».

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