Российский паралимпиец Калашян: от поведения украинца на награждении стало неприятно

Украинский бегун Игорь Цветов, который отказался от совместной фотографии с россиянами на церемонии награждения, повел себя некрасиво, заявил бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио российский легкоатлет Артем Калашян. По его словам, им стало неприятно от поступка украинского спортсмена.

Калашян добавил, что своим выступлением очень доволен — свой план россияне выполнили, завоевав первое место на дистанциях 100 и 200 метров, сообщил ТАСС.

«Но его (Цветова — прим. ред.) поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой, и все», — добавил он.

Цветов стал вторым в забеге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Потом он отказался от традиционной совместной фотографии с россиянином Дмитрием Сафроновым, который выиграл золотую медаль, и Калашяном, завоевавшим бронзу. Затем Сафронов взял второе золото в беге на 200 метров, Цветов получил серебро, Калашян пришел третьим.

Сам Цветов ранее заявил, что отказался от фото с россиянами, потому что хотел проявить уважение к Украине.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое… С Украиной в сердце», — написал он у себя в Facebook.