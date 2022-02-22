Российский оргкомитет опроверг перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга

Оргкомитет и UEFA не обсуждали перенос финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС гендиректор оргкомитета финала Алексей Сорокин. Он подчеркнул, что подготовка к матчу ведется в плановом режиме — «ждем приезда более 50 тысяч иностранных болельщиков».

О том, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон из-за нестабильной военно-политической обстановки, ранее информировало британское издание Mirror.

«Мы на различные комментарии британских СМИ внимания не обращаем. Мы с этим сталкиваемся последние 15 лет — еще с 2008 года, когда у нас якобы что-то отнимали», — заявил Алексей Сорокин.

Он отметил, что UEFA, как крупнейшая международная спортивная организация, «оперирует вне политического контекста».

Право провести финал Лиги чемпионов Санкт-Петербург получил в 2019 году. Решающая игра состоится 28 мая 2022 года на «Газпром-Арене», домашнем стадионе «Зенита». В городе организуют фан-зону для болельщиков.

Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Вице-губернатор Борис Пиотровский назвал мероприятие одним из самых знаковых за год в мировом спорте и отметил, что по сложности организация финала превосходит организацию чемпионата Европы по футболу.