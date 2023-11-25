Спорт 25 ноября 2023, 12:51 Российский нападающий «Тампы» Кучеров стал звездой дня в НХЛ Форвард «Тампы» Кучеров стал лидером таблицы бомбардиров и снайперов НХЛ Dirk Shadd / Global Look Press

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Российского форварда Никиту Кучерова, играющего за американский хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», признали звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщило РИА «Новости».

В ночь на 25 ноября Кучеров помог «Тампе» одержать победу в матче с «Каролиной». Игра закончилась со счетом 8:2. Российский хоккеист забил два гола и сделал четыре передачи. Он повторил рекорд клуба.

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По итогам дня Кучеров возглавил таблицу бомбардиров (35 очков) и снайперов (15 голов) лиги. Форвард оказался первым российским игроком в новейшей истории страны, набрав в матче НХЛ шесть очков. Его предшественником был Сергей Макаров, который набрал семь очков в феврале 1990 года.

Второй звездой дня признали голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка. Американец помог своей команде разгромить «Флориду» со счетом 3:0. Он отразил 32 броска по воротам.

Тройку лидеров закрыл одноклубник Кучерова по «Тампе» Брэйден Пойнт, забивший три шайбы и сделавший две передачи.

Ранее российский нападающий Артемий Панарин повторил рекорд Рода Жильбера в НХЛ и продлил результативную серию в лиге до 14 матчей.