Спорт 02 мая 2023, 13:04 Российский нападающий Иван Мирошниченко подпишет контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

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Российский нападающий Иван Мирошниченко готовится подписать контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Его заработная плата в Национальной хоккейной лиге будет составлять 855 тысяч долларов. Об этом написал RT, ссылаясь на пресс-службу команды.

В прошлом сезоне хоккеист принял участие в 26 матчах за «Авангард» в КХЛ, в которых набрал четыре (3 + 1) очка.

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Ранее стало известно, что у Мирошниченко нашли злокачественное заболевание лимфатической системы. Спортсмен прошел курс лечения Германии.