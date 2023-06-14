14 июня 2023, 08:11
Российский нападающий Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли
Форвард «Вегаса» Барбашев во второй раз завоевал Кубок Стэнли
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев выиграл второй Кубок Стэнли в карьере. В финальном матче «Вегас» одолел «Флориду Пантерз» со счетом 9:3, выиграв серию — 4:1. Для клуба это первый завоеванный Кубок Стэнли в истории.
Барбашев во второй раз в карьере стал обладателем главного командного трофея НХЛ. В первый раз он это сделал в сезоне 2018/2019. Тогда российский нападающий играл за «Сент-Луис Блюз». Кроме того, форвард стал 15-м хоккеистом из России, кому удалось в качестве игрока завоевать Кубок Стэнли более одного раза.
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Барбашев помог «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги. Он передал результативную передачу, в итоге его клуб одолел соперника со счетом 5:2.
Ранее стало известно, что Кубок Стенли, который получают в случае победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги, в этом году не привезут в Россию. Эту информацию подтвердил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
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