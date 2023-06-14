Спорт 14 июня 2023, 08:11 Российский нападающий Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли Форвард «Вегаса» Барбашев во второй раз завоевал Кубок Стэнли РИА «Новости»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев выиграл второй Кубок Стэнли в карьере. В финальном матче «Вегас» одолел «Флориду Пантерз» со счетом 9:3, выиграв серию — 4:1. Для клуба это первый завоеванный Кубок Стэнли в истории.

Барбашев во второй раз в карьере стал обладателем главного командного трофея НХЛ. В первый раз он это сделал в сезоне 2018/2019. Тогда российский нападающий играл за «Сент-Луис Блюз». Кроме того, форвард стал 15-м хоккеистом из России, кому удалось в качестве игрока завоевать Кубок Стэнли более одного раза.

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Барбашев помог «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги. Он передал результативную передачу, в итоге его клуб одолел соперника со счетом 5:2.

Ранее стало известно, что Кубок Стенли, который получают в случае победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги, в этом году не привезут в Россию. Эту информацию подтвердил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.