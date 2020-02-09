Российский лыжник выиграл масс-старт на 15 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов проехал вольным стилем 15-километровую дистанцию с масс-старта на этапе Кубка мира быстрее всех.

На прохождение трассы ему понадобилось 33 минуты и 10,3 секунды, сообщило РИА «Новости». Вторым к финишу пришел норвежец Шур Рете. Он проиграл Большунову 0,8 секунды. Третье место у россиянина Ивана Якимушкина (+9,7 секунды). Следом финишную прямую пересек еще один соотечественник — Андрей Мельниченко (+10,5 секунды).

23-летний Большунов сейчас возглавляет общий зачет Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Фалуне. Заслуженный мастер спорта Александр Большунов — четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года и четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года.