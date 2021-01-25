Российский лыжник Большунов ответит перед полицией за падение финского коллеги

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию Лахти, где в минувшие выходные прошел этап Кубка мира. Финский спортсмен после столкновения на финише с лидером общего зачета повредил руку.

Имена тех, кто подал заявление, не сообщаются. Известно, что их было двое, сообщает финский телеканал MTV. Русскому спортсмену вменяется нанесение увечий.

Будет ли проводиться предварительное расследование, полиция решит после рассмотрения соответствия действий Большунова этой статье.

В минувшие выходные в Лахти проходил этап Кубка мира по лыжным гонкам. Большунов участвовал в первом составе команды России на последнем этапе. На финише в борьбе за второе место его подрезал финский лыжник Йони Мяки. Большунов сначала замахнулся на спортсмена лыжной палкой, затем намеренно въехал после финишной черты. В результате финн упал. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе и тренер российской сборной Маркус Крамер признают обвинение Большунова в неспортивном поведении, но считают, что финский лыжник спровоцировал Александра.