Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира

Лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования свободным ходом на первом этапе в Финляндии. Это его первая победа на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне.

Большунов пробежал дистанцию в 15 километров за 35 минут 23,7 секунды. На 0,5 секунды от него отстал Сергей Устюгов, заняв второе место. Третьим пришел Артем Мальцев.

В первую десятку попали еще три российских спортсмена. Иван Якимушкин занял четвертое место, Илья Семиков — шестое, Алексей Червоткин — восьмое.

Андрей Ларьков пришел к финишу 19-м, а Александр Бессмертных — 50-м.

Лыжники из сборной Норвегии Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Пол Гульберг не стали участвовать в гонке из-за сильного мороза. С соревнования снялся и финский спортсмен Ииво Нисканен.