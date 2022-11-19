Спорт 19 ноября 2022, 04:23 Российский кикбоксер Муртазаев победил турка Килича техническим нокаутом Российский кикбоксер Муртазаев победил турка Килича техническим нокаутом в первом раунде YouTube

Читать 360tv в

Российский боец смешанных единоборств, кикбоксер Ислам Муртазаев ударом в челюсть победил турецкого соперника Ахмеда Килича в ходе турнира по кикбоксингу в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщили «Известия».

Дагестанский спортсмен сразу атаковал противника, его удары были очень жесткими. Килич поначалу присматривался к Муртазаеву, но упустил тот момент, когда россиянин снова перешел в атаку.

Реклама

Муртазаев нанес турку удар коленом в челюсть, рефери пришлось остановить бой. В результате победу техническим нокаутом присудили «Дагестанскому Лю Кану» (герой вселенной компьютерной игры «Мортал Комбат»), как Муртазаева называют поклонники.

Реклама

В интервью после боя россиянин заявил, что доволен результатом. По его словам, подготовка к встрече была очень долгой и ответственной.

«Была большая ответственность, потому что мы деремся в Москве. Тут у меня много друзей, которые участвовали в моей подготовке», — поделился спортсмен с Fight.ru.

Ранее российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса.