Российский игрок НХЛ порезал руку коньком и попал в больницу

В третьем периоде игры спортсмен столкнулся с соперником и глубоко порезал кисть руки коньком. Михеев не смог доиграть, его доставили в госпиталь в Нью-Джерси. Когда хоккеиста выпишут из медучреждения, пока неизвестно.

Вратарь «Торонто» Майкл Хатчинсон шокирован травмой Михеева. По его словам, коллега оставил на льду «тонну крови». «Ее было намного больше, чем от обычного удара клюшкой. Надеюсь, с ним все будет в порядке», — сказал Хатчинсон.

В матче победил «Мэйпл Лифс» со счетом 5:4. Канадскому клубу проиграл американский «Нью-Джерси». Михеев забросил шайбу, которая стала для него восьмой в сезоне. Хоккеисты встретились в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Михеев перешел в «Торонто» в мае 2019 года. До этого он играл в омском «Авангарде». В текущем сезоне россиянин набрал 23 очка в 39 матчах.