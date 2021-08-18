Российский хоккеист рассказал о недостатках жизни в США

Российский хоккеист омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о недостатках США. Он отметил, что во время пребывания в стране было довольно скучно. Об этом сообщили Metaratings.

«Не скажу плохо про Америку, но там скучновато. Там шикарные условия — организация везде топ, но с моим менталитетом, который сформировался в России, в Америке немного не хватало экшена. Жизнь слишком размеренная. Хотя Америка и Канада мне нравятся», — отметил спортсмен.

Он заявил также, что ограничения, связанные с коронавирусом, мешают ему отправиться туда на встречу с друзьями, передала «Газета.ru».

Спортсмен выступал в Штатах в Национальной хоккей лиги (НХЛ) за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо».