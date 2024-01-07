07 января 2024, 07:07
Российский хоккеист возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ
Кучеров набрал три очка в матче с «Бостоном» и возглавил гонку бомбардиров в НХЛ
Хоккеисты «Тампы» в гостях проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в ворота «Бостона», его признали второй звездой матча. Также в его активы две результативные передачи.
Реклама
Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона в НХЛ. Всего на его счету 67 очков — 28 голов и 39 ассистов. Вторым идет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 бросков по своим воротам из 26.
Для «Тампы» это поражение стало четвертым в последних четырех играх. Они идут на девятом месте в таблице Восточной конференции с 43 очками после 41 матча.
«Бостон» одержал пятую побед в шести играх и идет вторым в Восточной конференции с 54 очками.
НХЛ
Хоккей
Реклама
Реклама