Спорт 07 января 2024, 07:07 Российский хоккеист возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ Кучеров набрал три очка в матче с «Бостоном» и возглавил гонку бомбардиров в НХЛ РИА «Новости»

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Хоккеисты «Тампы» в гостях проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в ворота «Бостона», его признали второй звездой матча. Также в его активы две результативные передачи.

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Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона в НХЛ. Всего на его счету 67 очков — 28 голов и 39 ассистов. Вторым идет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 бросков по своим воротам из 26.

Для «Тампы» это поражение стало четвертым в последних четырех играх. Они идут на девятом месте в таблице Восточной конференции с 43 очками после 41 матча.

«Бостон» одержал пятую побед в шести играх и идет вторым в Восточной конференции с 54 очками.