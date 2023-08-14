Спорт 14 августа 2023, 22:01 Российский хоккеист Родион Амиров умер от рака в 21 год ХК «Салават Юлаев»

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Российский хоккеист Родион Амиров умер от рака в возрасте 21 года. Об этом сообщил его агент Дэн Милштейн в Twitter.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров. Два года назад юноше был вынесен страшный диагноз — опухоль головного мозга. Началась борьба за каждый миг жизни», — рассказал Милштейн в социальной сети.

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По словам хоккейного агента, узнав о диагнозе, Амиров старался не думать о плохом и встречал каждый день с позитивным настроем.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества», — заявил Милштейн.

Смерть хоккеиста также прокомментировали в его бывшем в клубе «Салават Юлаев». По словам представителей команды, хоккеист всегда был на связи, поздравлял коллег с победами, вместе с ними переживал взлеты и падения.

«Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сообщили в клубе.

В феврале 2022 года генеральный менеджер клуба «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что у 20-летнего российского хоккеиста обнаружили опухоль мозга. После этого Амиров проходил лечение в Германии.