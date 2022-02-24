Российский хоккеист Родион Амиров, болеющий раком, рассказал о своем состоянии

Хоккеист «Салават Юлаев» Родион Амиров рассказал о своем состоянии, после заявления генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» Кайла Дубаса о том, что у спортсмена выявили злокачественную опухоль головного мозга. Об этом написал Sportsnet.

По словам самого хоккеиста, он уверен в своих силах в борьбе с онкологическим заболеванием.

«Моя вера в бога дает мне сил и уверенности в том, что я все преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — процитировало ИА Nation News слова хоккеиста.

В конце 2020 года Амиров провел дебютные матчи за национальную команду.