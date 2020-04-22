Российский хоккеист рассказал о самоизоляции в Майами

«Зал закрыт, так что я тренируюсь на балконе. Это сложно, не так много упражнений выполнить можно. Я работаю по видео с тренером и много времени провожу на беговой дорожке», — поделился хоккеист.

Так как сделать массаж сейчас тоже негде, процедура восстановления мышц после нагрузок проходит тяжелее.