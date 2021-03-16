Российский хоккеист Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении девушки

Российский хоккеист Артемий Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении девушки. Его ответ опубликовал в Twitter Винс Меркольяно.

«Наверное, сейчас не время говорить об этом. Мне нечего скрывать. Я буду заниматься всем после сезона, но сейчас все внимание сосредоточено на игре», — сказал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс».

В субботу, 13 марта, Артемий Панарин возобновил выступление в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки несколько лет назад. Последний раз он вышел на лед в матче против «Филадельфии Флайерз», который состоялся 20 февраля.

Бывший тренер Панарина Андрей Назаров обвинил спортсмена в избиении девушки 20 февраля. Клуб и агент хоккеиста встали на его сторону. Они считают, что обвинения сфабрикованы.