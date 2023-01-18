Спорт 18 января 2023, 09:34 Российский хоккеист отказался поддержать ЛГБТ-акцию перед матчем НХЛ Хоккеист Проворов объяснил отказ от ЛГБТ-акции религиозными убеждениями Unsplash

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Хоккеист Иван Проворов, играющий на позиции защитника в «Филадельфии Флайерз», отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ. По словам главного тренера клуба, россиян объяснил свое решение религиозными убеждениями, сообщил «Р-Спорт».

Проворов отсутствовал на раскатке перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анахайм Дакс». Во время поединка он появился на льду, с его помощью команда одержала победу со счетом 5:2.

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Наставник «Филадельфии» Джон Торторелла позже заявил, что россиянина не было на раскатке, потому что он не захотел надеть свитер с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообщества. Тренер подчеркнул, что уважает позицию игрока.

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«Проворов верен себе и своей религии. Я уважаю это и не вижу повода убирать Проворова в запас лишь из-за его решения», — сказал Торторелла.

По словам Проворова, отказ участвовать в акции не может быть оскорблением представителей ЛГБТ. Он подчеркнул, что православный человек верен себе и своей вере, а также уважает выбор каждого.

«Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — отметил хоккеист.