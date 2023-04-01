01 апреля 2023, 08:55
Российский хоккеист отказался надевать майку в поддержку ЛГБТ в Канаде
Нападающий «Ванкувера» Кузьменко отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ на матче НХЛ
Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества на разминке перед матчем Национальной хоккейной лиги с «Калгари». Об этом изданию Vancouver City News сообщил главный тренер клуба Рик Токкет.
«Андрей сделал свой выбор. Мы не будем вникать в это, потому что не знаем, что происходит на той стороне. Его решение я уважаю», — заявил он.
Реклама
Все остальные хоккеисты «Кэнакс» приняли участие в акции.
Кузьменко в нынешнем сезоне провел за «Ванкувер» 74 матча и забросил 37 шайб, он лучший бомбардир команды. В прошедшей встрече с «Флэймз» он отметился результативной передачей, но команда уступила со счетом 4:5.
Руководство НХЛ приняло решение поддерживать движение ЛГБТ перед матчами регулярного чемпионата. Ранее от участия в акции отказался российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, его решение одобрили читатели «360».
Хоккей
Реклама
Реклама