Спорт 15 января 2024, 23:51 Российский хоккеист обратился к программе помощи игрокам НХЛ Журналист Дейтер: Ничушкина включили в программу помощи игрокам НХЛ РИА «Новости»

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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги. Об этом журналист Адриан Дейтер сообщил в социальной сети Х.

«Ничушкин снова участвует в программе помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределенный срок», — написал он.

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Программа помощи НХЛ помогает игрокам, которые нуждаются в лечении от алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ею, чтобы избавиться от психологических проблем.

В нынешнем сезоне Ничушкин успел провести 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями. Всего на счету хоккеиста в НХЛ 498 матчей и 263 очка.

Ранее Валерий Ничушкин получил звание лучшего игрока дня в НХЛ, отметившись двумя шайбами в игре с «Вегас Голден Найтс». Таким образом, россиянин вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды.

В апреле 2023 года нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» оказался в центре скандала. В его номере в Сиэтле нашли пьяную девушку, которая впоследствии напала на врача.