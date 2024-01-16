16 января 2024, 07:46
Российский хоккеист объяснил обращение к программе помощи игрокам НХЛ
Хоккеист Ничушкин выступил с заявлением о начале курса помощи игрокам
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи хоккеистам Национальной хоккейной лиги, чтобы раз и навсегда решить свои проблемы. Его слова привела пресс-служба «Эвеланш».
«Я решил обратиться за помощью в рамках этой программы. Моя задача — предотвратить все негативные последствия и решить свои проблемы раз и навсегда», — сказал он.
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Ничушкин пообещал, что сделает все возможное для скорейшего возвращения на лед.
«Большое спасибо организации, моей семье и партнерам по команде. Благодарю всех с поддержку», — добавил россиянин.
В текущем сезоне НХЛ хоккеист принял участие в 40 матчах, записал на свой счет 42 очка (22+20). Всего в лиге Ничушкин провел 498 игр, забросив 110 шайб и отдал 153 результативные передачи.
В апреле 2023 года российский нападающий попал в скандал с пьяной девушкой в отеле.
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