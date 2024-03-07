Спорт 07 марта 2024, 10:57 Российский хоккеист Мироманов перешел из «Вегас Голден Найтс» в «Калгари Флэймз»

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Российский защитник Даниил Мироманов перешел из «Вегас Голден Найтс» в «Калгари Флэймз» в рамках трехстороннего обмена. Информация появилась на сайте Национальной хоккейной лиги.

В свою очередь, в «Вегас» из «Калгари» перешел американский защитник Ноа Хэнифин. От «Филадельфии Флайерз», которая также участвовала в обмене, «Вегас» получил права на российского нападающего Михаила Воробьева, выступающего за СКА (клуб Континентальной хоккейной лиги).

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Двадцатишестилетний Мироманов заключил с «Флэймз» контракт на два года со следующего сезона. Его годовая зарплата составит 1,25 миллиона долларов.

Как отметили в Telegram-канале NHL.online, обмен «получился настолько сложным, что в подробностях придется разбираться».

Ранее, 1 марта, стало известно о переходе российского спортсмена Ильи Любушкина из «Анахайм Дакс» в ХК «Торонто Мейпл Лифс». Это также произошло в рамках трехстороннего обмена.