Спорт 12 января 2024, 14:34 Российский хоккеист клуба «Анахайм Дакс» Минтюков выбыл на шесть недель из-за травмы

Читать 360tv в

Российский защитник ХК из США «Анахайм Дакс» Павел Минтюков получил травму плеча во время матча против «Нэшвилла». Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт» со ссылкой на данные клуба.

Из-за повреждения конечности 19-летний хоккеист пропустит до шести недель.

Реклама

С начала сезона Минтюков отметился двумя заброшенными шайбами. Кроме того, на счету россиянина 17 результативных передач.