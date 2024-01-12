12 января 2024, 14:34
Российский хоккеист клуба «Анахайм Дакс» Минтюков выбыл на шесть недель из-за травмы
Российский защитник ХК из США «Анахайм Дакс» Павел Минтюков получил травму плеча во время матча против «Нэшвилла». Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт» со ссылкой на данные клуба.
Из-за повреждения конечности 19-летний хоккеист пропустит до шести недель.
Реклама
С начала сезона Минтюков отметился двумя заброшенными шайбами. Кроме того, на счету россиянина 17 результативных передач.
Хоккей
Реклама
Реклама