Российский гонщик Шварцман выиграл гонку «Формула-2» в Австрии

На странице гонок в Twitter его уже назвали Super Shwartzman.

Второе место досталось японцу Юки Цунода из команды Carlin. От лидера он отстал на 1,5 секунды. Бронза досталась китайцу Гуанью Чжоу.

Напарник Шварцмана по команде сын легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер пришел к финишу четвертым.

Шварцман стартовал в гонке с шестой позиции, но несмотря на дождь, сумел выйти в лидеры и сохранить лидерство до финиша. Это первая победа для россиянина и третий старт в гоночной серии. Сейчас он возглавляет общий зачет с 48 очками.