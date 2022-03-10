Российский гонщик Никита Мазепин рассказал, как пережил новость о разрыве контракта с «Хаасом»

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал расторжение контракта командой «Формулы-1» «Хаасом». По словам спортсмена, он сильно переживал и не смог бы психологически справиться без поддержки отца. Об этом написало издание NVSPORT.

«Отец меня поддержал. Его поддержка была очень важной. Я не уверен, что сам бы психологически справился, не перевел бы свои страдания в другое русло», — процитировал «Петербургский дневник» слова гонщика.

Мазепин добавил, что команда и раньше экономила на нем, поскольку ему приходилось ездить на старом шасси.

Команда «Хаас» разорвала контракт с 23-летним россиянином из-за ситуации на Украине.