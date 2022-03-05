Российский гонщик Никита Мазепин лишился контракта с командой «Формулы-1»

Компания «Формула-1» приняла решение о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на заявление американской стороны.

Также сотрудничество прекращено с титулованным спонсором — компанией «Уралкалий». Контракт разорван на фоне спецоперации, проводимой Россией на Украине.

В официальном сообщении также говорится, что «Формула-1» отказалась проводить Гран-при России.