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    05 марта 2022, 15:14

    Российский гонщик Никита Мазепин лишился контракта с командой «Формулы-1»

    Оксана Лавнюженко

    Компания «Формула-1» приняла решение о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на заявление американской стороны.

    Также сотрудничество прекращено с титулованным спонсором — компанией «Уралкалий». Контракт разорван на фоне спецоперации, проводимой Россией на Украине.

    В официальном сообщении также говорится, что «Формула-1» отказалась проводить Гран-при России.