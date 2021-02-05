Российский гонщик Никита Мазепин будет выступать в «Формуле 1» в нейтральном статусе

«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками „нейтральный атлет“, если на их машинах написано „Россия“. Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», — приводит агентство текст сообщения федерации.

Для 21-летнего Мазепина этот сезон будет первым в «Формуле-1». Контракт с командой «Хаас» спортсмен подписал в декабре 2020 года. После этого он влип в скандал. Гонщик залил на свою страницу в Instagram пикантное видео, в котором он трогал девушку за грудь. Ролик быстро разошелся в Сети. В «Хаас» осудили поступок Мазепина и заявили, что с этим вопросом публично разбираться не будут.

Россиян ролик удалил и извинился. Он попросил прощения за то, что поставил «Хаас» в неловкую ситуацию, и добавил, что должен придерживаться более высоких стандартов, как гонщик «Формулы-1».