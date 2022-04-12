Российский гонщик извинился за похожий на нацистское приветствие жест
Российский автогонщик Северюхин извинился за похожий на нацистское приветствие жест
Российский гонщик Артем Северюхин извинился за напоминающий нацистское приветствие жест, который он показал после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова, уточнило РИА «Новости».
«Я хочу извиниться перед всеми за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества», — заявил гонщик в своем видеообращении.
Северюхин заявил, что в этом не было никакой поддержки нацизма или фашизма, а также не было желания оскорбить зрителей, пилотов и команду. Спортсмен отметил, что выступал под итальянским флагом. По словам гонщика, ребята перед подиумом рассказали ему, что у них в случае победы принято ударять себя по груди в районе сердца, выражая свою благодарность.
«Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, не могу объяснить. Я знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание. <…> Извините меня, пожалуйста», — сказал спортсмен.
На церемонии награждения на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин показал жест, похожий на нацистское приветствие. Видео и фотографии стали расходиться по соцсетям. Международная автомобильная федерация (FIA) удалила все материалы о стартовом этапе чемпионата Европы по картингу на своем сайте и закрыла доступ к комментариям в социальных сетях.