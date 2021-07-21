Российский гонщик «Формулы-3» заявил об отсутствии водительских прав

Российский гонщик «Формулы-3» Александр Смоляр рассказал, что не имеет водительских прав. При этом молодой человек заявил о желании перестать ездить на метро.

«Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права безусловно есть, так как я устал ездить на метро», — признался гонщик в интервью «Спорт-Экспресс».

Александру Смоляру 19 лет. По его словам, первый раз он сел на карт еще в пятилетнем возрасте. В начале своей профессиональной карьеры будущий гонщик часто приезжал последним.

«Родители тогда подумали, что это не мое. Меня спасла сестра. Она сказала, что надо дать мне шанс на прокатном карте. Около двух лет я тренировался в прокатном, и у меня начало получаться», — рассказал спортсмен.

Смоляр выступает на соревнованиях в составе французской команды ART. Сейчас он занимает шестое место в общем зачете «Формулы-3». Российский гонщик имеет в своем активе 52 очка. Лидером заездов является норвежец Деннис Хаугер, получивший 115 баллов. Следующий этап соревнований состоится в Венгрии 1 августа.