Российский гонщик «Формулы 1» пропустит последнюю гонку сезона из-за ковида

Российский пилот команды «Формулы 1» Haas Никита Мазепин пропустит воскресную гонку Гран-при Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирус. Об этом говорится в официальном заявлении команды Haas.

В команде отметили, что пилот чувствует себя нормально. Заражение протекает без каких-либо симптомов. Но по правилам он обязан уйти в самоизоляцию и выполнять рекомендации специалистов органов здравоохранения.

«Команда желает Никите успехов. Мы ждем его возвращения на гоночную трассу в начале 2022 года для предсезонных тестов», — говорится в сообщении.

Заменить Мазепина другим пилотом в последней гонке сезона команда не может. Спортивный регламент утверждает, что участником может стать только тот водитель, кто принял участие хотя бы в одной тренировке. Это означает, что на старт от Haas сегодня выйдет только Мик Шумахер.

Мазепин на своей странице в Twitter сообщил, что чувствует себя отлично. Но из-за положительного теста пропускает последнюю гонку.

Он пожелал всем пилотам «Формулы 1» отличного завершения сезона и поблагодарил за поддержку.