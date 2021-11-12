Российский голкипер Федорущенко будет выступать за лондонский клуб

Молодой российский голкипер Алексей Рохас Федорущенко перейдет в состав лондонского «Арсенала». Об этом сообщила «Свободная пресса».

Ранее 16-летний спортсмен входил в состав молодежной команды. Алексей Рохас Федорущенко имеет колумбийские и российские корни. Он имеет право выступать за сборную Колумбии, Англии или России. На данный момент спортсмен находится на этапе размышлений. Однако он уже успел выступить в товарищеском матче за юношескую сборную Колумбии, а также провел два тренировочных сбора в составе юношеской командой Англии.