Российский голкипер Аскаров стал игроком клуба «Нэшвилл»

Российский вратарь Ярослав Аскаров вошел в состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Контракт с 19-летним спортсменом рассчитан до конца сезона с фарм-клубом «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс». Договор стороны подписали в начале мая 2022 года. Хоккеист будет выступать под 11-м номером.

В сезоне-2021/22 Аскаров принял участие в шести матчах СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).