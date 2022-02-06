Российский генерал поздравил старших лейтенантов Росгвардии Большунова и Спицова с медалями

Российский лыжник Александр Большунов справился с задачей в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил генерал армии Виктор Золотов после завоевания Большуновым золотой медали, его слова привела пресс-служба Росгвардии.

Также серебро взял россиянин Денис Спицов. Оба спортсмена — военнослужащие Росгвардии.

«Спортсмены блестяще справились с поставленной задачей на соревнованиях, став лучшими на планете в этих дисциплинах», — заявил Золотов.

Большунов привез преимущество больше минуты Спицову, а отрыв Дениса от финна Ийво Нисканена составил 49 секунд.

Накануне россиянка Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне среди женщин.

В активе сборной России на Олимпийских играх уже четыре медали: одно золото, два серебра и одна бронза. Игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

Ранее стало известно, что норвежцы подают протест на золото Большунова из-за брошенной палки в бокс с лыжами Йоханнеса Клебо.