23 декабря 2022, 19:50
Российский футбольный союз решил отказаться от налоговых льгот
Генсек РФС Митрофанов заявил об отказе союза от налоговых льгот
Российский футбольный союз (РФС) откажется от налоговых льгот. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Его процитировал ТАСС.
Решение приняли из-за того, что финансирующие российские клубы компании смогли выполнить свои обязательства.
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В марте РФС попросил правительство России снизить налоговые льготы для профессионального футбола. Тогда, по словам Митрофанова, было важно сохранить систему расчетов. Все прошло успешно, а обязательства клубов перед игроками и контрагентами выполнены.
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«Важно, что договорились о системе расчетов. Что касается налоговых льгот, от них было принято решение отказаться», — сказал генсек РФС.
Вопросы о дополнительных источниках доходов прорабатываются, пояснил он. Речь идет о выручке от отчислений букмекеров и увеличения акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Предполагается, что отрасль, и клубы в том числе, будут получать повышенные отчисления, заключил Митрофанов.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря на заседании члены организации решат вопрос о выходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
Футбол
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