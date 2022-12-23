Спорт 23 декабря 2022, 19:50 Российский футбольный союз решил отказаться от налоговых льгот Генсек РФС Митрофанов заявил об отказе союза от налоговых льгот Pxhere

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Российский футбольный союз (РФС) откажется от налоговых льгот. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Его процитировал ТАСС.

Решение приняли из-за того, что финансирующие российские клубы компании смогли выполнить свои обязательства.

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В марте РФС попросил правительство России снизить налоговые льготы для профессионального футбола. Тогда, по словам Митрофанова, было важно сохранить систему расчетов. Все прошло успешно, а обязательства клубов перед игроками и контрагентами выполнены.

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«Важно, что договорились о системе расчетов. Что касается налоговых льгот, от них было принято решение отказаться», — сказал генсек РФС.

Вопросы о дополнительных источниках доходов прорабатываются, пояснил он. Речь идет о выручке от отчислений букмекеров и увеличения акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Предполагается, что отрасль, и клубы в том числе, будут получать повышенные отчисления, заключил Митрофанов.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря на заседании члены организации решат вопрос о выходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.