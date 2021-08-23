Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом заявил президент организации Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — отметил он.

О возможном отказе от лимита на легионеров СМИ сообщили в середине августа. По данным изданий, РФС предложил клубам Российской премьер-лиги изменить формат проведения чемпионатов страны. Реформа предполагала в том числе отмену лимита на иностранных футболистов — легионеров.

Дюков подчеркнул, что прямой связи между количеством легионеров и успешной игрой российской сборной нет. Он пояснил, что в 2008 году на поле было больше легионеров, чем в последнем сезоне. При этом в играх сезона-2020/21 сборная России выступила лучше.

Президент РФС также рассказал о сотрудничестве с нидерландской компанией Hypercube. Российский футбольный союз вместе с ней провел исследование и предложил варианты реформы системы отечественного футбола. Четыре возможных сценария предлагают проводить чемпионаты России как с 16 командами, так и с большим количеством. При этом окончательного решения пока нет.

«Эти алгоритмы позволяют делать очень быстрые расчеты. Просто меняя формат соревнований, ты тут же благодаря этим моделям и алгоритмам получаешь эффект — как это повлияет на посещаемость матчей, на рейтинги матчей», — сказал Дюков.