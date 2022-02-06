Российский футбольный союз попросил УЕФА изучить поведение украинских фанатов на ЧЕ

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА после оскорбительных выкриков украинских фанатов на матче емпионата Европы по мини-футболу. Союз европейских футбольных ассоциаций попросили разобраться в ситуации.

Как заявили в РФС, союз направил в УЕФА требование открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения украинских болельщиков.

В пресс-службе напомнили, что по регламенту соревнований, национальные ассоциации ответственны за поведение своих спортсменов, официальных лиц и фанатов. Также они отвечают за действия любых людей, работающих на матчах от их имени. В случае нарушений могут применяться дисциплинарные санкции, отметило РИА «Новости».

Сборная России по ми-футболу обыграла соперников из Украины в полуфинале чемпионата Европы. Игра проходила 4 февраля в Нидерландах. Среди россиян отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. Встреча завершилась со счетом 3:2, написал RT.

Во время игры украинские фанаты скандировали оскорбительные кричалки и выкрикивали угрозы в адрес россиян. При этом украинский комментатор делал паузы в своей речи, чтобы зрители смогли услышать выкрики болельщиков на трибунах.