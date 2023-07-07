Спорт 07 июля 2023, 23:55 Российский футбольный арбитр погиб в зоне СВО РФС сообщил о гибели в зоне спецоперации арбитра Даниила Шеметова

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Дебютировавший в качестве футбольного арбитра в сезоне сезоне-2019/20 во Второй лиге Даниил Шеметов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза сообщил ТАСС.

В организации подчеркнули, что скорбят об уходе из жизни Шеметова вместе с родными молодого специалиста.

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Его назвали перспективным судьей, который планировал перейти в Первую лигу. Шеметову уже поручали ответственные матчи на региональных соревнованиях и в рамках матчей Кубка России.

В РФС подчеркнули, что оказали семье всю необходимую помощь, а коллеги Шеметова собрали для родных погибшего арбитра дополнительную финансовую поддержку.

Всего за свою карьеру Шеметов отсудил 41 матч и отработал на пяти играх Кубка России.

В сезоне-2019/20 начал работать во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата России. В общей сложности арбитр отсудил 41 матч, также работал на пяти играх Кубка России.