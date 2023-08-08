Спорт 08 августа 2023, 16:30 Российский футболист Оздоев перешел в ПАОК из «Фатих Карагюмрюк»

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Российский полузащитник Магомед Оздоев перешел из турецкой команды «Фатих Карагюмрюк» в греческий профессиональный футбольный клуб ПАОК. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на официальный сайт команды из Салоников.

Сумма трансфера оценивается специалистами в один миллион евро, контракт с полузащитником будет действовать до конца сезона-2024/25.

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Отмечается, что Магомед Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» в середине прошлого лета, за команду он провел 34 матча.