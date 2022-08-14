Российский футболист Миранчук дебютировал в «Торино» в матче против «Монцу»

Футбольный клуб «Торино» обыграл «Монцу» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. На 43-й минуте гол забил российский футболист Алексей Миранчук, сообщило РИА «Новости».

Встреча в Монце завершилась со счетом 2:1. Первый гол забил Миранчук, затем на 66-й минуте отличился Антонио Санабриа. Дани Мота успешно атаковал ворота «Торино», однако это не помогло вырвать победу из рук гостей.

Миранчук вышел в стартовом составе, в перерыве его заменил экс-хавбек московского ЦСКА Никола Влашич. Родной брат Антона Миранчука в 2020 году перешел из «Локомотива» в «Аталанту». Там он сыграл 56 матчей, в которых забил девять мячей.

Его неоднократно признавали лучшим игроком сезона в России. Несколько лет подряд Миранчук был в списке лучших футболистов страны.

Ранее тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил переход футболиста в «Торино». По его мнению, в «Аталанте» у Миранчука было мало игрового времени, ему не давали раскрыться.