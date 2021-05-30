Российский футболист из «Монако» пожаловался на тяжелую жизнь в Европе

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин признался, что сначала ему было тяжело в Европе. Сейчас он уже привык, однако за границей он никогда не будет себя чувствовать как дома. Об этом спортсмен рассказал в интервью сайту Sport24.

«В Европе тяжело было первое время. Сейчас уже адаптировался, все хорошо, но все равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. Неважно, где именно — в Барселоне или в Монако», — поделился Головин.

Футболист напомнил, что он родом из небольшого сибирского города, и ему было непросто поначалу и в Москве — в столицу он переехал в 2012 году, когда его пригласили в ЦСКА. Он даже подумывал вернуться домой.

«Да, на фиг мне это надо все, поиграю у себя в Сибири спокойно, буду с друзьями, с семьей», — добавил собеседник. Головин подчеркнул, что тогда ему было всего 17 лет. Руководство армейцев дало ему время, чтобы он съездил к родителям, отдохнул и обдумал свое будущее.

Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В составе европейского клуба он стал бронзовым призером чемпионата Франции.