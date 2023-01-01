Спорт 01 января 2023, 19:40 Российский футболист Головин забил первый гол за «Монако» в новом году Футболист Головин забил первый в 2023 году гол за «Монако» РИА «Новости»

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Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин забил свой первый гол в этом году, который принес победу команде. Он отличился в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

Футболист отправил мяч в ворота соперника на 54-й минуте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Монако».

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В предыдущем туре «Монако» выступали против «Осера». Итоговый счет 2:3 в пользу «Монако». Россиянин не забил гол, но отличился результативной передачей.

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Летом 2022 года появилась информация, что клуб может продать игрока английскому клубу «Ньюкасл» за 40 миллионов евро. Спустя некоторое время спортивный директор «Монако» заявил, что Головин останется в команде на следующий сезон.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. За команду он сыграл уже 156 игр, забив 21 гол. До этого он четыре сезона выступал за ЦСКА, отыграв 113 игр и забил 13 мячей. За сборную России играет с 2015 года. В играх за национальную сборную он забил пять голов.