Спорт 23 августа 2023, 13:46 Российский футболист Черышев проведет ближайший сезон в «Венеции» Sport24: российский футболист Черышев останется в «Венеции» еще на один сезон Ivan Terron/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российский полузащитник Денис Черышев проведет ближайший сезон в клубе итальянской серии В «Венеция». Об этом Sport24 рассказал спортивный директор команды Давиде Брендолин.

Клуб подписал контракт с 32-летним футболистом на срок до конца сезона 2023/24. Рыночную стоимость Черышева оценили в один миллион евро. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 24 матчах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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«Следующий сезон Черышев проведет в „Венеции“. Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», — сказал Брендолин.

В июле 2023 года петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, одолев в напряженном матче оппонентов из ЦСКА, сообщал «Царьград». В августе футболистам клуба из Северной столицы также удалось победить «Спартак», сообщил сайт kp.ru.

Болельщики красно-белых болезненно восприняли последние результаты, особенно в матче с извечным противником из Санкт-Петербурга.