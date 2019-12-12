Российский футбол впервые за 18 лет остался без евровесны

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 в шестом туре группового раунда Лиги Европы. Это поражение не позволило российской команде выйти в плей-офф турнира.

Таким образом ни один из российских клубов в этом сезоне не вышел в весеннюю часть еврокубков. Это случилось впервые за 18 лет.

«Краснодар» мог выйти в плей-офф Лиги Европы после матча шестого тура против «Хетафе». Для этого команде нужна была победа. Поражение оставило российский клуб на третьем месте с итоговыми девятью очками. «Хетафе» набрал 12 очков и стал вторым, а лидер группы — швейцарский «Базель» с 13 очками.

Ранее шансов на евровесну лишились выступавшие в Лиге чемпионов «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Локомотив». Железнодорожники в последнем матче группового этапа проиграли мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2 и остались на последнем месте в своей группе.

«Зенит» также до последнего тура боролся за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Проиграв 0:3 португальской «Бенфике» в последнем матче группового этапа, подопечные Сергея Семака опустились на четвертую строчку в таблице.

В последний раз российские клубы не выходили в весеннюю стадию еврокубков в сезоне 2001/02. Тогда осеннюю часть Кубка УЕФА и Лиги чемпионов не смогли преодолеть «Спартак, «Локомотив», «Торпедо», «Анжи», «Черноморец» и «Динамо» .

Российские команды еще трижды не участвовали в еврокубках весной — в сезонах-1994/95, 1996/97 и 1999/00.