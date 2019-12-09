Российский футбол получил удар по репутации

«В зарубежных организациях внимательно следят за нашим футболом, и эти события не просто чуть-чуть портят телевизионную картинку, а довольно сильно бьют по его репутации», — привело издание слова представителя структуры, которая контролирует российский футбол.

Болельщики «Спартака» и «Ростова» массово покинули стадион на 30-й минуте матча Подробнее

Болельщики клубов РПЛ (Российской премьер-лиги) устроили коллективный демарш. Они приходили на стадионы, чтобы посмотреть матчи 19-го тура, но массово покидали почти каждый из них еще до конца игры. В результате самые заметные сектора оказывались пустыми.

Это был протест фанатов из-за действий правоохранительных органов, которые они посчитали слишком жесткими. Финансово это на российский футбол никак не повлияет, но «имиджевый ущерб» может быть значительным.

Инициатором акций протеста выступила наиболее многочисленная группировка фанатов «Спартака» под названием «Фратрия». Она обратилась ко всем солидарным с протестом уходить со стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура.

Данная ситуация была вызвана задержаниями многих поклонников красно-белых в Санкт-Петербурге. Валерию Бевзе, одному из лидеров движения болельщиков, запретили посещать спортивные мероприятия. Именно этого мужчину подозревают в организации оскорблений в адрес футболиста Артема Дзюбы.